Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Ohne Führerschein und mit knapp zwei Promille unterwegs

Mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr muss ein 34-Jähriger rechnen, den eine Polizeistreife am späten Sonntagabend am Steuer seines Wagens gestoppt hat. Als der Mann seinen Führerschein vorzeigen sollte, gab dieser an, dass seine Fahrerlaubnis bereits im Besitz der Polizei sei. Zudem ergab einAlkoholtest bei dem 34-Jährigen einen Wert von gut 1,9 Promille. Der Mann musste sein Fahrzeug stehen lassen und in einem Krankenhaus Blut abgeben. Auch den Fahrzeughalter erwartet ein Strafverfahren: Er wird wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Inzigkofen

Pkw angefahren - Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat am Sonntag im Zeitraum zwischen 13.45 Uhr und 19.15 Uhr ein Fahrzeug angefahren und hat sich danach aus dem Staub gemacht. Der BMW stand am Straßenrand in der Vilsinger Straße. Der Unfallverursacher streifte den Wagen an der rechten Seite, wodurch Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sauldorf

Auseinandersetzung vor Festzelt

Ein Streitgespräch ist am Sonntag gegen 3.30 Uhr vor einem Festzelt in der Bichtlinger Straße eskaliert. Eine 26-Jährige geriet mit zwei 20 und 22 Jahre alten Männern in Streit. Im weiteren Verlauf schlug der Jüngere die Frau, woraufhin diese zu Boden ging. Hierbei verlor sie das Bewusstsein und musste durch Ersthelfer versorgt werden. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Security-Mitarbeiter des Festzelts konnten den 20-Jährigen und seinen Begleiter bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Hierbei wurden die Mitarbeiter von den beiden jungen Männern massiv beleidigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen das Duo.

Krauchenwies

Mit 3,4 Promille auf dem E-Scooter unterwegs

Unter erheblichen Alkoholeinfluss ist ein 37-Jähriger mit seinem E-Scooter am Sonntag gegen 23.30 Uhr unterwegs gewesen. Der Mann sei laut Zeugen zuvor Schlangenlinien gefahren, bis er schließlich stürzte und auf dem Boden liegen blieb. Eine alarmierte Polizeistreife konnte bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 3,4 Promille feststellen. Die Beamten brachten den 37-Jährigen zur Blutentnahme in ein Krankenhaus, wo er aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung den Rest der Nacht verbringen musste. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Illmensee

Autoscheibe eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Sonntagvormittag eine Scheibe eines parkenden Autos eingeschlagen. Das Fahrzeug stand zwischen 10 Uhr und 10.50 Uhr auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Judentenberg und Waldbeuren. Der Täter schlug das Fenster der Fahrertür ein. Personen, die in dem Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Wald

Zwei Einbrüche in Sentenhart

Zweimal haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in Sentenhart eingebrochen. Sowohl in ein Haus im Pfarröschle als auch in der Leo-Tröndle-Straße verschafften sich die Einbrecher jeweils über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Gebäuden und entwendeten hierbei Diebesgut im Wert von insgesamt über 6.000 Euro. Personen, die insbesondere in der Zeit zwischen 23 Uhr und 16 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Wald

Frau tritt Polizeibeamte

Wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei, nachdem eine 35-Jährige am Sonntagvormittag auf Polizeibeamte losgegangen ist. Eine Hausbewohnerin hatte kurz nach 11 Uhr eine stark alkoholisierte Frau gemeldet, die sich vor ihrem Haus aufhalte und die Örtlichkeit nicht verlassen wolle. Eine Polizeistreife stellte bei der 35-Jährigen einen Atemalkoholwert von knapp 3,3 Promille fest. Die Beamten brachten die Frau zunächst nach Hause, wo sie sich im weiteren Verlauf zunehmend aggressiver verhielt und gezielt nach den Beamten trat. Die Polizisten nahmen die Frau in Gewahrsam, wo sie bei den weiteren Maßnahmen massiven Widerstand leistete und weiterhin nach den Beamten trat. Dadurch wurden zwei Beamte leicht verletzt. Sie wurde in eine Arrestzelle des Polizeireviers gebracht. Die 35-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell