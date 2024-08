Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Drohne gefährdet startendes Flugzeug

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ermittelt der Polizeiposten Friedrichshafen-Flughafen, nachdem eine Drohne am Sonntagmorgen eine startende Passagiermaschine gefährdet hat. Kurz vor 7.30 Uhr stellte der Pilot eines Flugzeugs mit 48 Passagieren an Bord zwischen der Startbahn und dem Bodenseeufer über dem Stadtgebiet in rund 650 Metern Höhe links neben dem Luftfahrzeug das kleine Fluggerät in relativer Nähe fest. Trotz umgehender Meldung an den Tower und polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Steuerer nicht mehr ausfindig gemacht werden. Ungeachtet der Tatsache, dass im An- und Abflugbereich des Flughafens ein grundsätzliches Flugverbot für derartige private Fluggeräte besteht und eine Höhe von mehreren hundert Metern ein vorgeschriebenes Fliegen im Sichtbereich des Steuerers keinesfalls mehr zulässt, hätte ein Zusammenstoß mit der Passagiermaschine unter Umständen schwerwiegende Folgen haben können. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Drohnenpiloten geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Sie macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass Drohnenpiloten, auch im Hobbybereich, die für sie geltenden luftfahrtrechtlichen Vorschriften kennen und diese strikt einhalten müssen. Verstöße dagegen sind keine Kavaliersdelikte, sondern oftmals mit einem erheblichen Gefahrenpotential verbunden, sodass diese Straftatbestände oder Ordnungswidrigkeiten konsequent zur Anzeige gebracht werden.

Friedrichshafen

Diebstahl auf Kulturufer

Nachdem er im Verdacht steht, auf dem Kulturufer mehrere Gegenstände gestohlen zu haben, endete der Sonntagabend für einen 56-Jährigen mit einer vorläufigen Festnahme. Dem Mann wird vorgeworfen, im Laufe des Wochenendes an mehreren Ständen diverse Messer, Ketten und Ledertaschen im Gesamtwert von über 600 Euro ohne Bezahlung an sich genommen zu haben. Nach einem neuerlichen Diebstahl am Sonntagabend wurde der 56-Jährige von Polizeibeamten im Rahmen der Fahndung angetroffen und ein Teil des Diebesguts bei ihm festgestellt. Nachdem der Mann derzeit keinen festen Wohnsitz hat, wurde er vorläufig festgenommen. Da er bei seinen Diebstählen selbst ein Messer bei sich trug, wird gegen ihn nun wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen ermittelt.

Eriskirch

Nach Fahrradsturz schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich eine 59-jährige Fahrradfahrerin bei einem Sturz am Sonntagnachmittag kurz nach 14.30 Uhr im Eriskircher Wald zugezogen. Die Frau befuhr die Verbindungsstraße von Hagenbuchen in Richtung B 31 und blieb mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit kurz vor der B 31 mit ihrem Lenker an einer Schranke hängen. Durch den folgenden Sturz zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Salem

Verkehrsunfall beim Überholen

Glücklicherweise nur Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der L 201 zwischen Mimmenhausen und Mühlhofen entstanden. Die 52-jährige Fahrerin eines VW wollte gegen 10 Uhr auf Höhe des Bifangweihers in Fahrtrichtung Mühlhofen nach links abbiegen und verringerte ihre Geschwindigkeit. Im gleichen Moment setzte ein 21-jähriger Mercedes-Lenker zum Überholen des VW an, wodurch es zum Streifvorgang der beiden Fahrzeuge kam.

Heiligenberg

Festbesuch endet in Haft

Das ungebührliche Verhalten eines 23-Jährigen bei einem Festbesuch endete für ihn am frühen Sonntagmorgen unerwartet in Haft. Der Mann war aufgefallen, nachdem er in alkoholisiertem Zustand das Fest störte und einem vom Sicherheitsdienst daraufhin ausgesprochenen Hausverbot nicht nachkam. Nachdem er zunächst vom Gelände verwiesen wurde, später aber erneut zurückkehrte, kam es mit der Security zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der 23-Jährige stürzte. Im Rahmen der folgenden polizeilichen Anzeigenaufnahme wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs stellten die Beamten schließlich fest, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl aus einem vergangenen Strafverfahren aufgrund einer nicht beglichenen Geldstrafe bestand. Nachdem der 23-Jährige den offenen Betrag von mehreren tausend Euro nicht beibringen konnte, wurde er festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

