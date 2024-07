Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schwerer Unfall an der Kläranlage

Kaiserslautern (ots)

In Höhe der Kläranlage zwischen Otterbach und Kaiserslautern hat sich am Freitagmittag ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Pkw und ein Motorrad waren beteiligt, insgesamt sechs Personen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er wird aktuell von Rettungskräften versorgt. Ein Autofahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Die Person war eingeklemmt und wird ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt. Zur Stunde ist die Kreisstraße vollgesperrt. In allen Richtungen bildet sich ein Rückstau. Verkehrsteilnehmer müssen Wartezeiten einplanen beziehungsweise werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Polizei wird den Verkehr an der Unfallstelle vorbeileiten, sobald dies möglich ist. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. |erf

