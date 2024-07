Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mutter und Tochter bedroht

Kaiserslautern (ots)

Eine Stadtbewohnerin erstattete am Donnerstag Anzeige bei der Polizei. Nach Angaben der 40-Jährigen wurde sie und ihre 13-jährige Tochter in der Pirmasenser Straße bedroht. Ein ihr unbekannter Mann sprach die beiden gegen 16:30 Uhr in der Fußgängerzone an. Zunächst beleidigte er die zwei Frauen. In einem anschließenden Streitgespräch bedrohte der Unbekannte das Kind. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und sind jetzt auf der Suche nach dem mutmaßlichen Täter. Der Mann hat dunkle kurze Haare und trug ein weißes Hemd sowie eine Tarnhose. Des Weiteren hatte er einen mittelgroßen Hund bei sich. Zeugen, denen die Person aufgefallen ist oder die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei zu melden. |kfa

