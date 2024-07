Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zusammenstoß an Ampel - Fahrradfahrer verletzt

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen an einer Kreuzung in der Mannheimer Straße. Ein 73-jähriger Fahrradfahrer und ein 31-jähriger Autofahrer warteten gegen 10 Uhr an einer Verkehrsampel, um loszufahren. Nachdem die Ampel grün zeigte, fuhren beide an. Hierbei stieß der Renault Trafic gegen das Hinterrad des Fahrrads. Der Zweiradfahrer verlor das Gleichgewicht, stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell