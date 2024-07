Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit um Parklücke endet in Sachbeschädigung

Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Der Kampf um eine Parklücke in der Kaiserstraße endete am Mittwochmorgen mit einer Strafanzeige. Gegen 9:30 Uhr wollte eine 30-Jährige mit ihrem BMW in der Straße einparken. Leider hatte eine andere Frau die Parkbucht bereits als ihren Parkplatz auserkoren und wollte das Einparken des BMW verhindern. Zunächst schrie die Unbekannte die 30-Jährige an und beleidigte sie. Kurz darauf eskalierte die Situation und die mutmaßliche Täterin schlug auf den Wagen der Frau ein. Laut Angaben der BMW-Fahrerin entstand hierbei ein Schaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu der unbekannten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei Landstuhl unter der Telefonnummer 06371 805-0 entgegen. |kfa

