POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 28.06.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 30.06.2024, 13:00 Uhr

Hanstedt - Gefährliche Autofahrt unter Alkoholeinfluss durch Hanstedt

Am Samstagvormittag wurde durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer ein in Schlangenlinien fahrender Pkw gemeldet, welcher von Nindorf in Richtung Asendorf unterwegs war. Durch die gefährliche Fahrweise geriet die 55-Jährige aus dem Heidekreis immer wieder auf die Gegenfahrbahn, so dass entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. Kurz hinter Hanstedt konnte das Fahrzeug durch einen Verkehrsteilnehmer angehalten werden. Im weiteren Verlauf konnten hinzugerufene Polizeibeamte eine erhebliche Alkoholisierung von 2,78 Promille bei der Fahrerin feststellen. Neben einer Blutprobe wurde auch der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Wenzendorf - Einbruch in Hofladen scheitert

Am Samstagmorgen, gegen 0:00 Uhr, durchtrennten unbekannte Täter zunächst diverse Kabel an einem Verteilerkasten in der Straße Klauenburg, wodurch im dortigen Bereich u.a. das Internet ausfiel.

Gegen 01:40 Uhr versuchten Einbrecher in einen Hofladen in selbiger Straße einzudringen. Dazu wurde eine vor Ort befindliche Leiter an die Hauswand gelehnt, um so die Kabel der Alarmanlage zu durchtrennen. Daraufhin löste die Alarmanlage aus, so dass die Täter von ihrem Vorhaben absahen und in unbekannte Richtung flüchteten. Aufgrund der Tatumstände ist nicht auszuschließen, dass es sich um die gleichen Täter handeln dürfte.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Buchholz Tel.: 04181/2850).

Seevetal OT Maschen - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstagmorgen, gegen 02:45 Uhr, hebelten unbekannte Einbrecher die Haustür eines Einfamilienhauses im Freschenhausener Weg im Ortsteil Maschen auf. Im Anschluss durchsuchten die Einbrecher das komplette Wohnhaus und entwendeten u.a. einen roten Tresor samt Inhalt.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Buchholz Tel.: 04181/2850).

Seevetal OT Maschen - Verkehrsunfall ohne Führerschein mit Alkoholbeeinflussung

Am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, kam es in der Horster Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 47-Jährige Lüneburgerin stieß hierbei mit ihrem Volkswagen gegen einen Poller und einen geparkten Skoda. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung von über 3,3 Promille feststellen. Der Führerschein war ihr bereits zuvor aufgrund einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Eine Blutprobe wurde entnommen und Strafverfahren eingeleitet.

A 7, RF HH, AS Fleestedt - Jugendliche warfen Steine von Autobahnbrücke auf Fahrzeuge

Am Samstagnachmittag, gegen 17:05 Uhr, hielten sich fünf Jugendliche in Deutschlandtrikots auf der Autobahnbrücke (Mühlenweg) unmittelbar vor der Anschlussstelle Fleestedt auf. Das anstehende Fußballspiel stieg den Jugendlichen offenbar zu sehr zu Kopf, so dass diese Gegenstände auf vorbeifahrende Fahrzeuge warfen. Glücklicherweise wurde durch dieses gefährliche Verhalten kein Verkehrsteilnehmer geschädigt.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Autobahnpolizei Winsen Tel.: 04171/796200).

