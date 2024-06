POL-WL: Urlaubszeit - Diebstahlzeit: Polizei und Weißer Ring informieren vor Ort

Winsen (ots) - Zigarettenautomat aufgehebelt In der Zeit zwischen Montag, 24.6.2024, 18 Uhr und Dienstag, 15 Uhr, haben Unbekannte in der Niedersachsenstraße einen Zigarettenautomaten aufgehebelt. Die Täter öffneten gewaltsam die Tür und erbeuteten eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren. Allein der Sachschaden am Automaten wird auf rund 3000 EUR geschätzt. ...

