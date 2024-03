Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Bieberau - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Groß-Bieberau (ots)

Am Dienstag (12.03.) wurde zwischen 09:15 Uhr und 11:15 Uhr ein in der Jahnstraße (B38) geparkter VW Transporter (Handwerkerbus) durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der Unfallverursacher die Jahnstraße aus Richtung Brensbach kommend in Richtung Ortsmitte Groß-Bieberau. Beim Vorbeifahren streifte er den linken Außenspiegel des am Fahrbahnrand parkenden VW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 300EUR.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154 / 6330 - 0 mit der Polizeistation Ober-Ramstadt in Verbindung zu setzen. Berichterstatter: Maier, POK

