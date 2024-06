Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zigarettenautomat aufgehebelt ++ Seevetal/Fleestedt - PKW aufgebrochen

Winsen (ots)

Zigarettenautomat aufgehebelt

In der Zeit zwischen Montag, 24.6.2024, 18 Uhr und Dienstag, 15 Uhr, haben Unbekannte in der Niedersachsenstraße einen Zigarettenautomaten aufgehebelt. Die Täter öffneten gewaltsam die Tür und erbeuteten eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren. Allein der Sachschaden am Automaten wird auf rund 3000 EUR geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 entgegen.

Seevetal/Fleestedt - PKW aufgebrochen

In der Straße Hagelbergweg haben Diebe in der Nacht zu Dienstag, 25.6.2024 einen Audi TT RS aufgebrochen. Das Fahrzeug stand auf einem Privatgrundstück.

In der Zeit zwischen 20 und 70 Uhr brachen die Täter die Beifahrertür auf, anschließend bauten sie beide Sportsitze, Lenkrad sowie Navigationseinheit aus dem Fahrzeug aus. Die Diebe konnten unbemerkt entkommen. Der Schaden wird auf rund 5000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

