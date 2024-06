Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mehrere Motorroller entwendet und zurückgelassen

Neu Wulmstorf (ots)

In der Nacht zu Montag, 24.06.2024, haben Unbekannte in der Hauptstraße einen Roller von einem Anwohnerparkplatz hinter einem Wohnhaus entwendet. Den Roller ließen sie im Nahbereich zurück, so dass er am nächsten Morgen wieder aufgefunden werden konnte. Bereits vor zwölf Tagen war dieser Roller schon einmal entwendet und für eine Spritztour genutzt worden (Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5800662).

Ebenfalls am gestrigen Montag, gegen kurz nach 2 Uhr, kam es zu einem Motorrollerdiebstahl an der Fischbeker Straße. Dieses Fahrzeug konnte von den Geschädigten auf einem nahen Waldweg geortet werden.

Am Montagnachmittag, in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr, entwendeten die Täter in der Fischbeker Straße einen weiteren am Straßenrand abgestellten Motorroller. Auch dieser wurde mit zahlreichen Beschädigungen unweit des Tatortes wieder aufgefunden.

Die Polizei geht davon aus, dass dieselben Täter hinter allen drei Taten stecken. Hinweise nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Tel.-Nr. 040 33441990 entgegen.

