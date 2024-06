Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nachtrag zur Wochenendmeldung

BAB 39 (ots)

Am Sonntagmorgen meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Fußgänger an der Mittelleitplanke der BAB 39 in Fahrtrichtung Hamburg, welcher in Richtung Lüneburg gehen soll. Eine erste Streife konnte den jungen Mann auf den Standstreifen begleiten, wo er sich dann losriss und über die Autobahn lief. Der Mann konnte schließlich überwältigt und aus dem Gefahrenbereich gebracht werden. Der augenscheinlich unter Betäubungsmittel stehende Mann wurde dem Gewahrsam zugeführt, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. Eine Strafanzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet, da er mehrfach versuchte sich der Maßnahme zu widersetzten. Zu einer Vollsperrung und einem somit verbundenen Rückstau kam es aufgrund der kurzen Maßnahme nicht.

