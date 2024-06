Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW aufgebaut und Reifen entwendet ++ Neu Wulmstorf - Motorradfahrer schwer verletzt

Buchholz (ots)

PKW aufgebaut und Reifen entwendet

Auf dem Möbel Kraft Parkplatz an der Tischlerstraße haben Diebe in der Nacht zu Donnerstag, 20.6.2024, alle vier Räder eines BMW M2 gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 23:30 Uhr und 3:50 Uhr. Die Täter bockten den Wagen auf und schraubten anschließend die Räder ab. Der Schaden wird rund 4000 EUR geschätzt. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Neu Wulmstorf - Motorradfahrer schwer verletzt

Eine 47-jährige Frau hat am Donnerstag, 20.6.2024, auf der B3n einen Verkehrsunfall verursacht und dabei einen 31-jährigen Motorradfahrer schwer verletzt.

Die Frau war gegen 10:40 Uhr auf der Umgehungsstraße in Fahrtrichtung Rübke unterwegs. im Kurvenbereich stand ein landwirtschaftliches Gespann wegen einer Panne auf der Fahrbahn. Die Frau wich auf die Gegenfahrspur aus, dort kam ihr in diesem Moment der 31-jährige auf seinem Motorrad entgegen. Sie prallte mit ihrem VW gegen das Suzuki-Motorrad. Der 31-jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

