POL-WL: Polizeibeamte bei tätlichem Angriff zum Teil schwer verletzt ++ Neu Wulmstorf - Brandstiftung an Doppelhaushälfte ++ Drage/Drennhausen - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Polizeibeamte bei tätlichem Angriff zum Teil schwer verletzt

Auf einem Campingplatz an der Straße Stover Strand kam es gestern, 18.06.2024, zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 28-jähriger Beamter schwer und eine 29-jährige Beamtin leicht verletzt wurden.

Gegen kurz vor 19 Uhr war es vor dem Campingplatz zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der ein geparkter Pkw und eine Laterne beschädigt wurden. Zeugen konnten einen Hinweis auf das verursachende Fahrzeug geben.

Als die Beamten den 40-jährigen Fahrzeughalter und seine 37-jährige Begleiterin ansprachen, reagierten diese sofort aggressiv und unkooperativ. Da der 40-Jährige stark alkoholisiert war, sollte ihm eine Blutprobe entnommen werden. Weil der Mann sich weigerte, mit zur Dienststelle zu kommen, mussten die Beamten nach mehrfacher Androhung Zwang anwenden. Hiergegen setzte sich der 40-Jährige massiv zur Wehr. Er trat der Beamtin in den Bauch. Dem 28-jährigen Beamten biss er so stark in den kleinen Finger, dass trotz der getragenen Handschuhe die Fingerkuppe abriss. Die Beamten überwältigten den Mann und brachten ihn zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus, wo er von Polizisten einer anderen Dienststelle übernommen wurde. Die Fingerkuppe des 28-jährigen Beamten konnte nicht wieder angenäht werden.

Gegen den 40-jährigen Beschuldigten wurden Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie schwerer Körperverletzung eingeleitet. Der Führerschein wurde wegen der zuvor unter Alkoholeinfluss begangenen Straßenverkehrsgefährdung von den Polizisten beschlagnahmt.

Auch gegen die 37-jährige Begleiterin, die während der Ingewahrsamnahme versuchte, die Beamten durch Schubsen und Schlagen daran zu hindern, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Neu Wulmstorf - Brandstiftung an Doppelhaushälfte

Heute, 19.6.2024, gegen 3:30 Uhr, bemerkten Nachbarn Feuerschein auf der überdachten Terrasse eines Doppelhauses am Binsenweg. Die Zeugen alarmierten sofort die Rettungskräfte. Die Bewohner der betroffenen Doppelhaushälfte begannen mit eigenen Mitteln damit, den Brand abzulöschen, bis die Feuerwehr eintraf.

Durch das Feuer wurden die Holzterrasse und das darauf befindliche Mobiliar zerstört. Die Hitze brachte mehrere Scheiben des Wohnhauses zum Bersten. Rauch drang in die Wohnräume ein. Nach erster Schätzung liegt der Sachschaden bei rund 80.000 EUR. Die beiden Bewohner wurden wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung für weitere Untersuchungen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Aus den ersten Befragungen vor Ort ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 40-jährigen Mann, der das Feuer auf der Terrasse gelegt haben könnte. Noch in der Nacht ordnete die Staatsanwaltschaft die Durchsuchung der Wohnung des ebenfalls in Neu Wulmstorf lebenden Mannes an. Der 40-Jährige wurde in seiner Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen.

Aufgrund seines psychischen Zustandes wurde der Mann auf der Dienststelle von einem Arzt begutachtet und durch den Landkreis zwangsweise in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Drage/Drennhausen - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Auf der Drennhäuser Straße kam es gestern, 18.6.2024, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 57-jährige Frau war auf dem linksseitigen Geh- und Radweg in Richtung Marschacht unterwegs, als, gegen 12:50 Uhr, aus der Einmündung Kirchweg ein schwarzer PKW in die Einmündung zur Drennhäuser Straße fuhr, ohne auf die Radfahrerin zu achten. Die 57-jährige machte eine Vollbremsung, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern. Hierbei stürzte sie über den Lenker und fiel auf den Radweg. Der schwarze PKW entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Andere Verkehrsteilnehmer halfen der Frau und alarmiert den Rettungsdienst. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Polizei Marschacht sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu der Fahrerin oder dem Fahrer des schwarzen PKW geben können. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 044176 948930.

