POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Renitenter Ladendieb im Supermarkt.

In einem Supermarkt in der Brunnenstraße in Bad Meinberg erwischte ein Ladendetektiv am Mittwochabend (13.12.2023) gegen 19.10 Uhr einen Mann beim Klauen einer Flasche Whiskey. Nachdem dieser den Kassenbereich passiert hatte, sprach der Ladendetektiv ihn auf den Diebstahl an. Der 37-Jährige aus Horn-Bad Meinberg reagierte uneinsichtig und aggressiv, als er den Ladendetektiv in sein Büro begleiten sollte und versuchte zu flüchten. Mehrere Mitarbeiter konnten ihn an einer Flucht hindern und dazu beitragen, dass sich der Dieb beruhigte. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

