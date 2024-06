Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Betzdorf (Sieg) (ots)

Zu einem Auffahrunfall in der Steinerother Straße kam es am Freitagmittag gegen 13:15 Uhr. Aufgrund zu geringen Abstandes fuhr ein 18jähriger mit seinem Kleinkraftrad auf einen verkehrsbedingt haltenden PKW auf. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro an beiden Fahrzeugen, der Unfallverursacher wurde durch den Unfall verletzt und mittels Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell