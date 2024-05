Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Barmstedt - Entschärfung einer Fliegerbombe in einem Neubaugebiet

Bad Segeberg (ots)

Am Freitag (17.05.2024) wird der Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein in Barmstedt eine Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg entschärfen.

Die insgesamt 2.115 Bewohnerinnen und Bewohner von rund 950 Haushalten müssen deshalb am Freitagvormittag für mehrere Stunden ihre Wohnungen und Häuser verlassen und sich außerhalb des betroffenen Bereichs rund um das Neubaugebiet "Bei den alten Eichen" aufhalten.

Bei Baggerarbeiten wurde bereits am Montag, 13.05.2024, eine rund 5 Zentner schwere Sprengbombe in dem Neubaugebiet im Norden Barmstedts gefunden.

Gemeinsam haben Vertreterinnen und Vertreter vom Kampfmittelräumdienst, Polizei, Feuerwehr, DLRG, THW, Stadt Barmstedt und weiteren Stellen festgelegt, dass die Bombe am kommenden Freitag entschärft wird.

Bis 08:00 Uhr müssen alle Anwohnerinnen und Anwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen haben und sich dann außerhalb des Sperrbereichs aufhalten. Die betroffenen Straßenzüge sind auf der Homepage der Stadt Barmstedt unter nachfolgendem Link ausgewiesen: https://www.vg-barmstedt-hoernerkirchen.de/aktuelles/details/news/infos-zur-bombenentschaerfung.

Sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhält, beginnen die Experten des Kampfmittelräumdienstes Schleswig-Holstein mit der Entschärfung der Bombe. Angaben zur Dauer können nicht gemacht werden. Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Evakuierung in den frühen Nachmittagsstunden aufgehoben wird.

Für diejenigen, die während der Entschärfung nicht anderweitig unterkommen können, stehen Räume in der Jugendbildungsstätte vom Kreisjugendring Pinneberg in der Düsterlohe in Barmstedt, am Freitag ab 07:00 Uhr als Unterbringungsmöglichkeit zur Verfügung.

Anwohnerinnen und Anwohner, die Hilfe beim Verlassen ihre Wohnungen benötigen, werden gebeten, sich frühzeitig unter der Servicenummer der Stadtverwaltung 04123 - 681 - 350 zu melden. Die Servicenummer ist ab sofort freigeschaltet.

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Barmstedt haben bereits Handzettel an alle betroffenen Haushalte verteilt. Da erfahrungsgemäß nicht alle Betroffenen durch Medien und Handzettel erreicht werden, wird darum gebeten, sich gegenseitig zu informieren. Insbesondere soll an die Menschen gedacht werden, die kein Deutsch sprechen. Darüber hinaus wird die Bevölkerung über Warn-Apps informiert.

Die Polizei wird am Evakuierungstag in den Sozialen Medien über den Fortlauf des Einsatzes informieren.

Information für die Presse:

Eine Pressesprecherin der Polizeidirektion Bad Segeberg wird am Einsatztag unter der Rufnummer 04551 - 884 - 2020 erreichbar sein und befindet sich ab 07:00 Uhr gemeinsam mit einer Pressesprecherin des Kreises Pinneberg (Telefon: 0172 - 278-1276) bei der Freiwilligen Feuerwehr Barmstedt in der Marktstraße.

Medienvertreter haben nach der Entschärfung die Möglichkeit, am Entschärfungsort O-Töne von Mitarbeitern des Kampfmittelräumdienstes zu erhalten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell