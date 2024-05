Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Einbruch in Einfamilienhaus - Stehlgut noch unbekannt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am 14.05.2024 (Mittwoch) wurde der Polizei um 12.30 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus der Wilhelm-Schildhauer-Straße gemeldet. Unbekannte Täter waren gewaltsam in das Haus eingedrungen und haben die Räumlichkeiten durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme war dies noch nicht bekannt.

Der Tatzeitraum konnte nicht mit Sicherheit benannt werden. Nach Angaben eines Hinweisgebers könnte die Tat jedoch nach 11.55 h am selben Tag verübt worden sein. Bei diesem Hinweis war sich der Zeuge aber nicht ganz sicher.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen. Die Polizei bittet nun um Hinweise, ob Auffälligkeiten am Tattag vor 12.30 Uhr in unmittelbarer Nähe des Tatortes festgestellt wurden. Dies kann unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell