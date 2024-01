POL-PDNR: Unfallaufnahme führt zu Führerscheinentzug

Hamm (ots) - Hamm- Am Montag, 01.01.24, im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 08:00 Uhr wurden an drei PKW, die an dem Hotel Auermühle in Hamm geparkt waren, die Außenspiegel und Heckscheibenwischer abgerissen. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681-946-0 pialtenkirchen@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

