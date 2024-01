Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Hamm (ots)

Hamm- Am Montag, 01.01.24, im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 08:00 Uhr wurden an drei PKW, die an dem Hotel Auermühle in Hamm geparkt waren, die Außenspiegel und Heckscheibenwischer abgerissen. Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen.

