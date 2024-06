POL-PDNR: Getunter Roller in der Ortslage Daaden

Altenkirchen (ots) - Am Donnerstag, 13.06.2024, kam es in der Zeit von 07.30 Uhr bis 13.00 Uhr in Altenkirchen, Glockenspitze, zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem, auf dem Parkplatz der August-Sander-Schule abgestellten, Motorroller die Auspuffanlage und die Wasserpumpe. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 ...

