Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Altenkirchen (ots)

Am Donnerstag, 13.06.2024, kam es in der Zeit von 07.30 Uhr bis 13.00 Uhr in Altenkirchen, Glockenspitze, zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem, auf dem Parkplatz der August-Sander-Schule abgestellten, Motorroller die Auspuffanlage und die Wasserpumpe. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell