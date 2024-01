Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Aalen (ots)

Am 25.12.2023 befuhr ein Verkehrsteilnehmer in einem Mazda eine rote Ampel auf der Grohwiesenstraße an der Kreuzung mit der K2576. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 37-jährigen Saab-Fahrerin, welche ordnungsgemäß die Kreuzung auf der K2576 querte. Anschließend krachte der Verkehrsteilnehmer gegen ein Verkehrsschild und entfernte sich von der Unfallstelle. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise, insbesondere darüber, ob der Mazda durch einen Mann oder eine Frau gelenkt wurde, unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

