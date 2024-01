Bischweier (ots) - Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Eichelbergstraße am Freitagabend, befindet sich ein Tatverdächtiger nun in Untersuchungshaft. Gegen 23:30 Uhr wurde die Polizei über verdächtige Aktivitäten in dem Gebäude informiert, woraufhin das Gebäude durch mehrere Streifenwagenbesatzungen gesichert und zusammen mit Polizeihunden durchsucht werden konnte. Während dabei einem bislang ...

mehr