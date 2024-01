Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Osten - eine Person leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Osten.Am Donnerstag (11.01.2024) gegen 11:30 Uhr kam es in Osten zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 35-jährige Frau aus Drochtersen leicht verletzt wurde. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 27-jährige Buxtehuderin mit ihrem VW Up die Langenstraße in Osten in Richtung der Schwebefähre. An der Kreuzung mit der Birkenstraße über sah sie die vorfahrtberechtigte 35-jährige die mit ihrem VW Golf, welche die Birkenstraße in Richtung Philippsohnstraße befuhr. Der Up kollidierte mit der Fahrerseite des Golfs. Durch den Aufprall wurde die 35-jährige leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro. Beide unfallbeteiligte Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

