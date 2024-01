Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Protestaktionen der Landwirte im Cuxland - aktuell genehmigte Versammlung am Cuxhavener Kreisel

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Am heutigen Freitagmorgen kommt es seit 05:00 Uhr bisher zum genehmigten Versammlungsgeschehen am BAB-Kreisel in Cuxhaven.

Eine weitere, kleinere Versammlung befindet sich wie in den letzten Tagen an der Bundesstraße 73 im Bereich der Ostebrücke in Hechthausen, ohne dass hier der Verkehr blockiert wird.

Weitere Versammlungen/Blockaden gibt es derzeit nicht.

