POL-CUX: Unbekannter Fahrzeugführer kollidiert mit Mauer von Einkaufsmarkt in Lamstedt und flüchtet - erheblicher Sachschaden

Cuxhaven (ots) - Landkreis Cuxhaven. Auch am heutigen Donnerstag muss im Landkreis und in der Stadt Cuxhaven wieder mit Protesten gerechnet werden. Derzeit gibt es zwei Versammlungen im Bereich Hemmoor. Im Bereich der Bundesstraße 73 in Hechthausen haben sich mehrere Landwirte mit ihren Traktoren an der Ostebrücke versammelt. Eine Durchfahrt in beide Richtungen ist ...

mehr