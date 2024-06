Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung vom 15.06.2024 bis 16.06.2024, 12:00 Uhr bis 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

+++ Buchholz i.d.N./ Schlägerei nach dem Fußballspiel+++

Am Freitagabend gegen 22:45 Uhr kam es im Caspari zwischen zwei Männern (24-jähriger und 25-jähriger) zu einer verbalen Auseinandersetzung. Anschließend eskalierte der Streit und es kam zu einem Handgemenge. In diesem Handgemenge kassierte einer der Beiden eine Ohrfeige, dem Anderen wird ein Glas gegen den Kopf geschlagen, so dass er eine Kopfplatzwunde erleidet.

Entsprechende Strafverfahren sind eingeleitet worden.

+++ Buchholz i.d.N./ Verkehrsunfall +++

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 23:30 Uhr wurde ein Unfall von Buchholz in Richtung Reindorf kommend gemeldet. Der Fahrzeugführer (19-jähriger) ist alleinbeteiligt auf Grund überhöhter Geschwindigkeit, in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überschlug er sich mehrfach und landete im Wald. Sie hatten Glück im Unglück, da sie einen Baum lediglich streiften. Zwei Insassen entfernen sich vor Eintreffen der Polizei, wobei einer zurückkommt. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und entsprechende Anzeigen wurden gefertigt.

+++ Buchholz i.d.N./ Schlägerei von der Haustür bis zum Rathauspark +++

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:00 Uhr klingelten mehrere bisher unbekannte Personen an der Haustür des 19-jährigen Opfers. Nachdem die Tür geöffnet wurde ziehen sie das Opfer vor die Tür schlagen und treten auf das Opfer ein. Weitere Familienmitglieder des Opfers kommen zur Hilfe. Die Schlägerei verlagerte sich bis in den angrenzenden Rathauspark, wo sie durch die Polizei beendet wurde.

Strafanzeigen sind gefertigt worden, wer Hinweise auf die unbekannten Täter machen kann, soll sich bitte bei der Polizei in Buchholz unter 04181-285 0 melden.

+++ BAB 7 / Unterschätzte Gefahr durch Unterzuckerung +++

Am Samstagvormittag 10:15 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer einen Fahrzeugführer (60 Jahre) mit unsicherer und verkehrsgefährdender Fahrweise, der mit seinem SUV die A7 in Fahrtrichtung Hannover befuhr. Im weiteren Verlauf wurde mitgeteilt, dass er im zähfließenden Verkehr einen Auffahrunfall verursacht hatte. Vor Ort befindliche Ersthelfer wollten sich um den vermeintlich schlafenden Fahrer kümmern, was nicht gelang, da das Fahrzeug verschlossen auf dem mittleren Fahrstreifen stand. Der Fahrer kam wieder zur Besinnung und fuhr weiter ohne sich um weiteres zu kümmern.

Die Fahrt endete anschließend auf der Rastanlage Lüneburger Heide, die der Fahrzeugführer mit seinem mittlerweile immer stärker beschädigten Fahrzeug und defekten Reifen nach der zusätzlichen Kollision mit einer Schutzplanke noch ansteuern konnte. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst kann den Fahrzeugführer auf der Rastanlage in einem stark verwirrten Zustand antreffen und die Erstversorgung durchführen. Hierbei stellte sich schnell heraus, dass es sich bei dem Fahrer um einen Diabetiker handelte und er an einer Unterzuckerung litt.

Durch die eingesetzten Beamten wurden Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und der Führerschein sichergestellt.

+++ Seevetal / Trunkenheitsfahrt in Hittfeld +++

Am Freitag gegen 10:15 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung des PK Seevetal einen Fahrzeugführer im Ortskern von Hittfeld. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test am Messgerät ergab einen Wert von 0,68 Promille.

Den Betroffenen erwartet jetzt ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

+++ Rosengarten / Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Eckel +++

Am Samstagabend kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Buchholzer Straße in Eckel. Der Unfallverursacher (31 Jahre) war dabei auf einen am Straßenrand parkenden Lkw aufgefahren. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest am Unfallort ergab einen Wert von 1,91 Promille.

In der Folge wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

+++ Seevetal Metalldiebe in Meckelfeld +++

Am Samstag gegen 10:35 Uhr, kam es im Friesenweg auf einem landwirtschaftlichen Hof zu einem Diebstahl von mehreren Metallrohren. Die beiden Täter wurden bei der Tatausführung von einem Zeugen überrascht und flüchteten in einem weißen Transporter. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Telefonnummer 04105/6200 entgegen.

+++ Neu Wulmstorf /Hochwertiges E-Bike aus Fahrradgeschäft entwendet +++

Zu einem besonders dreisten Diebstahl kam es am Samstag gegen 13:50 Uhr, in einem Fahrradgeschäft in der Hauptstraße in Neu Wulmstorf. Während sich alle Verkaufsberater in Kundengesprächen befanden, nutzte der unbekannte Täter die Gelegenheit und entwendete ein hochwertiges E-Bike der Marke KTM (Farbe: grau), das ungesichert auf der Ladenfläche ausgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf 6400 Euro. Eine Fahndung verlief negativ.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neu Wulmstorf unter der Telefonnummer 040/33441990 entgegen.

+++ Winsen (Luhe) / Diebstahl aus Firmenfahrzeugen +++

In den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag kam es zu Werkzeugdiebstählen aus Firmenfahrzeugen. Freitagnacht gab es zwei Taten, im Grapenkamp und in der Pestalozzistraße wurden Transporter angegangen. In der Samstagnacht war ein Fahrzeug in der Hoopter Straße betroffen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen zu melden (04171/7960).

+++ Winsen (Luhe) / Trunkenheit im Straßenverkehr +++

Am Samstag gegen 20:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Pattensen einen Pkw Fiat Punto. Der 37-jährige Fahrer stand unter Alkoholeinfluss, die Atemalkoholmessung ergab 1,55 Promille. Zudem fiel der Drogentest des Mannes positiv aus.

Dem Mann wurde eine Blutprobe abgenommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell