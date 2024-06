Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Brandstiftung am Kiosk - Polizei sucht Zeugen ++ Hanstedt - Vor Polizei geflüchtet und Widerstand geleistet ++ Winsen - Schneller Ermittlungserfolg nach Rollerdiebstahl

Neu Wulmstorf (ots)

Brandstiftung am Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Heute, 14.6.2024, gegen 01:20 Uhr, wurde die Feuerwehr in die Bahnhofstraße gerufen. Im Eingangsbereich eines Kiosks entdeckten die Einsatzkräfte Feuerschein. Sie brachen die Tür auf und löschten die Flammen ab. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro an der Tür und den Waren im Eingangsbereich.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Hanstedt - Vor Polizei geflüchtet und Widerstand geleistet

Gestern, 13.6.2024, gegen 18:45 Uhr, wollten Polizeibeamte zwei Fahrer von Motorrollern kontrollieren. Während der eine, ein 15-Jähriger, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist, stehen blieb, fuhr ein 18-jähriger mit seinem Roller davon. Er missachtete die Haltzeichen des Streifenwagens und flüchtete über Hanstedt und Brackel in Richtung Jesteburg. Schließlich ließ er den Roller zurück und wollte seine Flucht zu Fuß fortsetzen. Die Beamten konnten den Heranwachsenden aber einholen. Er fing an, die Beamten zu beleidigen und widersetzte sich der Festnahme.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Einleitung mehrerer Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung wurde er von der Dienststelle aus wieder entlassen. Der Motorroller wurde sichergestellt.

Winsen - Schneller Ermittlungserfolg nach Rollerdiebstahl

Wie berichtet, waren am Morgen des 9. Juni im Bereich des Stover Strandes fünf E-Scooter entwendet worden. Einer konnte kurz nach der Tat im Nahbereich des Tatortes wieder aufgefunden werden. Die anderen vier wurden nun im Rahmen einer Durchsuchung sichergestellt.

Durch den Hinweis einer Geschädigten konnte ein Roller am Mittwoch an einer Wohnanschrift in Winsen geortet werden. Nachdem für die Adresse ein Durchsuchungsbeschluss durch das Amtsgericht erlassen worden war, durchsuchten Beamte noch am selben Tag die Wohnung eines 21-jährigen Mannes. Dabei konnten Sie die anderen vier E-Scooter sicherstellen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell