Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW in Brand gesetzt ++ Neu Wulmstorf - Zwei Motorroller entwendet

Rosengarten/Ehestorf (ots)

PKW in Brand gesetzt

In der Nacht zu heute, 13.6.2024, kam es in Ehestorf zu einem PKW-Brand. Gegen kurz vor Mitternacht hatten Anwohner in der Straße Hohlredder ein Feuer an einem an der Straße abgestellten Mercedes gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand ab. Der Wagen brannte im Bereich des Motorraumes aus. Der Schaden wird auf rund 15.000 EUR geschätzt. Ein weiterer PKW konnte rechtzeitig entfernt werden, so dass an ihm kein Schaden entstand.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Erst vor einer Woche war es in Ehestorf zu einem PKW-Brand gekommen. Ein Zusammenhang ist wahrscheinlich. Aufgrund der Häufung in den letzten Monaten hat die Polizei ihre Präsenz in dem Bereich verstärkt. Dennoch gibt es bislang keine Hinweise auf die Täterschaft. Die Beamten bitten die Bevölkerung im Raum Ehestorf, wachsam zu sein und gerade in der Nachtzeit verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen unmittelbar über den Notruf 110 zu melden.

Neu Wulmstorf - Zwei Motorroller entwendet

In der Nacht zum Mittwoch, 12.6.2024, kam es in Neu Wulmstorf zu zwei Motorrollerdiebstählen. Im Meisterweg hatte der Roller, mittels Lenkradschloss gesichert, in Höhe der Einmündung Ahornweg an der Straße gestanden. In der Hauptstraße entwendeten die Täter den Roller von einem Parkplatz hinter einem Wohnhaus. Dieser Roller konnte wenig später im Nahbereich mit frischen Beschädigungen und offensichtlich kurzgeschlossen aufgefunden werden.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Telefonnummer 040 33441990.

