Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Hamm-Uentrop (ots)

An der Kreuzung Alter-Uentroper-Weg/Ostwennemarstraße kam es am Montag, 15. April, um 16 Uhr, zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 37-jähriger Mann befuhr den Alten-Uentroper-Weg aus Richtung der Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Uentrop. Er beabsichtigte die Kreuzung Alter-Uentroper-Weg/Ostwennemarstraße mit seinem VW geradeaus zu überqueren, als ihm eine 30-jährige Frau in ihrem Volvo entgegenkam. Die Frau wollte vom Alten-Uentroper-Weg nach links auf die Ostwennemarstraße in Richtung Maxi-Park abbiegen. Sie übersah den entgegenkommenden VW-Fahrer mit seinem Auto, so dass es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß der Pkw kam. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der Mann als auch die Frau verletzt. Während die 30-Jährige ambulant behandelt werden konnte, musste der 37-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Darüberhinaus entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von geschätzten 60.000 Euro. (hp)

