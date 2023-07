Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trickdiebstahl in der C&A-Filiale in Wittlich

Wittlich (ots)

Trickdiebstahl in der C&A-Filiale Wittlich

Am Mittwoch, 26. Juli 2023, kam es in der Zeit zwischen 10:50 Uhr und11:30 Uhr zu einem Trickdiebstahl in der C&A-Filiale in der Schloßgalerie in Wittlich. Während eine Täterin die 73jährige Geschädigte ablenkte, entwendete die zweite Täterin die Geldbörse, die auf dem Rollator der Geschädigten lag. Kurze Zeit nach der Tat hoben die Täterinnen zweimal einen mitterlen dreistelligen Betrag vom Konto ab. Eine Täterin wurde wie folgt beschrieben: Ca. 40 Jahre alt, kurze, blonde Haare, lange, dunkle Jeans, Helles Oberteil, sprach mit ausländischem Akzent. Sollte es Zeugen geben, die Hinweise auf die Täterinnen geben können, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Wittlich

