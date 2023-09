Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Frau geschlagen - Bundespolizei sucht unbekannte Geschädigte

Essen - Duisburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (16. September) soll ein Mann eine unbekannte Frau vor dem Hauptbahnhof Essen körperlich angegriffen haben. Bundespolizisten ergriffen den Flüchtenden wenig später, welcher dann einen Beamten attackierte.

Gegen 01:45 Uhr suchte ein 20-Jähriger die Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen auf. Dieser gab an, dass er beobachtet habe, wie ein Mann eine Frau geschlagen habe. Anschließend sei der Angreifer in den Bahnhof geflüchtet und habe sich in Richtung Gleis 1 begeben. Am Bahnsteig erblickten die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen, welcher daraufhin in den Gleisbereich sprang und davonrannte. Die Bundespolizisten veranlassten unverzüglich die Gleissperrung und nahmen die Verfolgung auf. Nach einigen Metern kam der Deutsche ins Straucheln, stolperte und stürzte schließlich. Die Polizisten fixierten den 20-Jährigen und fesselten diesen.

Auf dem Weg zur Bundespolizeiwache wurde der Flüchtende zunehmend aggressiver, beleidigte und bedrohte die Beamten. Zudem holte er zu einem Kopfstoß in Richtung eines Polizisten aus, dieser Angriff konnte jedoch unterbunden werden. Der Duisburger verhielt sich unkooperativ und verweigerte die Aussage. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der junge Mann mit 0,9 Promille alkoholisiert war.

Einsatzkräfte fahndeten nach der unbekannten Geschädigten, jedoch konnte diese nicht mehr in der Nähe des Hauptbahnhofs festgestellt werden. Aufgrund der Gleissperrung kam es bei der S2 zu einer Verspätung von rund 30 Minuten.

Eine Bodycam zeichnete die Tathandlung des Aggressors auf. Zwei Beamte verletzten sich dabei an der Hand bzw. am Schienbein. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs, Beleidigung, Bedrohung, sowie wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen die Eisenbahnverordnung ein.

