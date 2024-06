Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Gegenverkehr missachtet ++ Tostedt - Einbruch in Bäckereifiliale

Egestorf (ots)

Gegenverkehr missachtet

Ein 27-jähriger Mann hat am Montag, 10.6.2024, einen Verkehrsunfall auf der L212 verursacht. Der Mann wollte gegen 17:15 Uhr mit seinem Mercedes nach links auf die A7 in Fahrtrichtung Hamburg abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang einer ihm entgegenkommenden 39-jährigen Frau. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Citroën der 39-Jährigen. Hierbei wurde auch ein an der Einmündung haltender Ford eines 46-jährigen Mannes beschädigt.

Der Unfallverursacher und die 39-Jährige wurden leicht verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 43.000 EUR.

Tostedt - Einbruch in Bäckereifiliale

In der Straße Unter den Linden kam es in der Nacht zu Montag, 10.6.2024, zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale. In der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 4:35 Uhr verschafften sich die Täter vermutlich durch die Vordertür Zutritt zur Bäckerei. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld sowie einen PKW-Schlüssel.

Zeugen, denen in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße Unter den Linden aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 28550 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell