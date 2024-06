Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg vom 08.06.-09.06.2024

Buchholz in der Nordheide (ots)

Polizeiinspektion Harburg vom 08.06.-09.06.2024

Tostedt - Flüchtender Fahrer nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Am 08.06.2024 zwischen 09:30 und 11:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Lohberger Straße in Richtung Neddernhof und touchierte vermutlich im Vorbeifahren einen geparkten Pkw VW Polo, welcher auf der Fahrbahn stand. An dem VW Polo entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt.

Hinweise nimmt die Polizei Tostedt, Tel. 04182-404270, entgegen.

Seevetal - Von Müdigkeit übermannt - Betrunkener Autofahrer schläft an roter Ampel

Am 09.06.2024 gegen 04:00 Uhr wurde der Polizei Seevetal der Fahrer eines Transporters gemeldet, welcher offensichtlich in seinem Fahrzeug an einer roten Ampel schlafe. Die eingesetzten Beamten stellten den Transporter mit eingeschaltetem Motor in der Jesteburger Straße fest. Nachdem der männliche Fahrer durch die geschlossene Scheibe geweckt werden konnte, rollte der Transporter unvermittelt los und stieß mit einem stehenden Funkstreifenwagen zusammen, sodass Sachschaden entstand. Verletzt wurde niemand. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 33-jährigen Fahrer ergab mehr als 1,1 Promille, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Drage, OT. Stove - Trunkenheitsfahrten im Bereich Stover Strand

Zu gleich zwei Trunkenheitsfahrten kam es am späten Samstagabend, 08.06.2024, in der Nähe des Stover Strandes. Ein 54-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen wurde dabei beobachtet, wie er sein Fahrzeug beim Einparken beinahe in einen Graben lenkte. Beim Verlassen des Fahrzeuges wurde ersichtlich, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab gute 1,3 Promille. Den 54-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

Ein weiterer Mann fiel Personen am Stover Strand durch seine zügige Fahrweise im Bereich des dortigen Deiches auf. Der Fahrer versuchte sich zunächst vor der Polizei zu verstecken, indem er sich einer Personengruppe anschloss und später bei Ansprache vorgab, jemanden zu suchen. Der 34-Jährige aus dem Zulassungsbezirk Ratzeburg, welcher dem vorgenannten Pkw zuzuordnen war, pustete knappe zwei Promille. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis.

Drage, OT. Stove - Diebstahl von E-Scootern und Fahrrädern - Zeugen gesucht

In den Morgenstunden des 09.06.2024 wurden im Bereich des Stover Strandes sowie der Stover Straße in Drage mehrere E-Scooter sowie Fahrräder durch unbekannte Täter entwendet. Diese flüchteten unerkannt mit dem Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Marschacht, Tel. 04176-948930, entgegen.

