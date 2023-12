POL-DA: Heppenheim: Tankstelle überfallen - Täter flieht mit geringer Beute

Darmstadt (ots) - Am Sonntag (24.12.) kam es gegen 16:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich des Ostbahnhofs in Darmstadt. Der namentlich bekannte 86-jährige Griesheimer verursachte mit seinem PKW (Audi) an nicht bekannter Örtlichkeit in der Nähe des Ostbahnhofs in Darmstadt einen Verkehrsunfall. In der ...

mehr