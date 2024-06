Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW in Brand gesetzt ++ Neu Wulmstorf - Ladendieb versprühte Pfefferspray ++ Buchholz - Werkzeuge von Ladefläche gestohlen

Rosengarten/Ehestorf (ots)

PKW in Brand gesetzt

Heute, 6.6.2024, gegen 0:15 Uhr, kam es in Ehestorf erneut zum Brand eines PKW. In der Straße Am Blöcken meldeten Zeugen einen brennenden PKW am Straßenrand. Der Wagen brannte vollständig aus. Ein daneben geparkter PKW geriet ebenfalls in Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf rund 26.000 EUR Euro geschätzt.

Erst vor einer Woche war ein PKW in der Straße Unter den Eichen in Brand gesetzt worden. Auch in diesem aktuellen Fall geht die Polizei von Brandstiftung aus und sucht erneut Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ehestorf aufgefallen sind.

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter der Tel.-Nr. 04105 6200 entgegen. Bei aktuellen Beobachtungen sollte unmittelbar der Notruf 110 gewählt werden.

Neu Wulmstorf - Ladendieb versprühte Pfefferspray

Ein 21-jähriger Mann ist am Mittwoch, 5.6.2024, gegen kurz vor 20 Uhr, dabei beobachtet worden, wie er eine Flasche Alkohol durch den Kassenbereich eines Supermarktes an der Bahnhofstraße schleusen wollte. Als er von dem 53-jährigen Ladendetektiv angesprochen wurde, sprühte der Dieb ihm Pfefferspray ins Gesicht. Die Mitarbeiter alarmierten die Polizei.

Da sich der Beschuldigte den Anweisungen der Beamten widersetzen wollte, wurde er von ihnen zu Boden gebracht und fixiert. Bei seiner Durchsuchung fanden sie das Reizstoffsprühgerät sowie weiteres mutmaßliches Diebesgut.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

Buchholz - Werkzeuge von Ladefläche gestohlen

Auf einem Feldweg an der Soltauer Straße machten sich Unbekannte in der Nacht zum 5.6.2024 an einem dort abgestellten Transporter zu schaffen. Die Täter öffneten die Plane der Ladefläche und durchtrennten eine Sicherungskette. Anschließend entwendeten sie einen Freischneider und eine Hochastschere. Der Gesamtschaden liegt bei rund 1000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Telefon 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell