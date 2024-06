Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ladendieb mit offenem Haftbefehl festgenommen ++ Buchholz - Mit Roller gegen PKW gefahren ++ Buchholz - Radfahrerin zu Fall gebracht und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Rosengarten (ots)

Ladendieb mit offenem Haftbefehl festgenommen

Am Dienstag, 4.6.2024, gegen 18:40 Uhr, wurden der Polizei vier Männer gemeldet, die in einem Supermarkt an der Bürgermeister-Glade-Straße Lebensmittel gestohlen hatten. Die vier hatten Einkaufswagen und Körbe mit Lebensmitteln im Wert von rund 400 EUR gefüllt und damit fluchtartig das Geschäft verlassen.

Im Rahmen der Fahndung konnten die vier Beschuldigten im Alter von 30, 35, 35 und 42 Jahren angetroffen werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen bandenmäßigen Diebstahls eingeleitet. Bei einem 35-jährigen Beschuldigten stellte sich heraus, dass gegen ihn auch ein offener Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde festgenommen.

Buchholz - Mit Roller gegen PKW gefahren

In der Straße Am Radeland kam es am Dienstag, 4.6.2024, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 87-jähriger Fahrer eines Motorrollers schwer verletzte. Als vor ihm ein PKW links abbiegen wollte und dafür verkehrsbedingt hielt, fuhr der 87-jährige mit seinem Roller rechts an diesem PKW vorbei und kollidierte mit dem Heck des PKW eines 32-jährigen Mannes, der seinerseits in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war und nach links abbiegen wollte. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Buchholz - Radfahrerin zu Fall gebracht und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Am 30.05.2024, gegen 13:10 Uhr, kam es in der Straße Buchholzer Berg zu einer mutmaßlichen Verkehrsunfallflucht. Eine 69-jährige Frau war mit ihrem Fahrrad auf der Fahrbahn in Richtung Seppensen unterwegs, als sie in Höhe des Steinbaches von einem unbekannten PKW-Fahrer zunächst angehupt und dann so nah überholt wurde, dass sie beim Ausweichversuch gegen den Bordstein fuhr. In der Folge stürzte die Frau und verletzte sich. Sie musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Ersthelfer hatten sich um die Frau gekümmert. Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug konnte jedoch bislang niemand machen.

Zeugen, die den Hergang beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

