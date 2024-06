Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 31.05.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 02.06.2024, 13:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Buchholz - Betrunkener Radfahrer fiel fast vom Fahrrad

In der Sonntagnacht konnten Polizeibeamte einen erheblich alkoholisierten Fahrradfahrer feststellen, welcher sich kaum noch auf seinem Fahrrad halten konnte. Dem 40-jährigen Buchholzer war noch kurz zuvor durch die Polizeibeamten aufgrund seiner Alkoholisierung untersagt worden mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,94 Promille. Letztlich wurden dem Radfahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Seevetal - Betrugsphänomen "falsche Bankmitarbeiter"

In den vergangenen Tagen erhielt die Polizei vermehrt Kenntnis darüber, dass vorwiegend lebensältere Menschen durch angebliche Bankmitarbeiter angerufen worden sind. In den Telefonaten warnten die "falschen Bankmitarbeiter" die Geschädigten vor angeblichen Auslandsüberweisungen und kriminellen Bankmitarbeitern. Anschließend wurde den Geschädigten mitgeteilt, dass sie ihr Geld vom Konto abheben und zu Hause verwahren sollten, bis einer der "falschen Bankmitarbeiter" das Geld abholen würde. Bis zum jetzigen Zeitpunkt wurden alle Betrugsversuche durchschaut, so dass es zu keinem Schaden gekommen war.

Die Polizei rät: Geben Sie am Telefon keine sensiblen Daten über Ihre Person oder Vermögensverhältnisse heraus. Im Zweifelsfall rufen Sie das entsprechende Institut über selbstrecherchierte Kontaktdaten (z.B. Internet oder Telefonbuch) eigenständig zurück und überprüfen Sie so deren Echtheit.

A7, AK Maschen - 1-jähriges Kind lenkte Pkw

Am Samstagnachmittag wurde durch einen Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass auf dem Schoß eines anderen Autofahrers ein Kleinkind sitzen und das Fahrzeug lenken würde. Bei einer anschließenden Kontrolle des Pkw durch die Polizei konnte ein 1-jähriges Kind in dem Pkw festgestellt werden. Dem 20-jährigen Autofahrer aus Herford wurde mitgeteilt, dass das Kind ausschließlich in den dafür vorgesehenen Rückhaltesystemen bzw. Kindersitzen transportiert werden darf. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

A261, AS Tötensen - betrunkener Autofahrer schlief auf dem Seitenstreifen

Am Sonntagmorgen wurde durch Verkehrsteilnehmer ein Pkw auf dem Seitenstreifen der A261, RF A1 hinter der AS Tötensen gemeldet, in welchem der Fahrer schlafen solle. Vor Ort konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der 23-jährige Autofahrer aus Schleswig-Holstein unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Da der Autofahrer währenddessen über Bauchschmerzen klagte, wurde er in Begleitung der Polizei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm u.a. eine Blutprobe entnommen.

