Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Egestorf - 1000 Liter Diesel entwendet ++ Tostedt - Wohnungseinbruchdiebstahl

Egestorf (ots)

1000 Liter Diesel entwendet

Unbekannte gelangten in der Nacht zu Donnerstag auf ein Grundstück in der Lindenhöhe. Dort waren diverse Baumaschinen und Fahrzeuge abgestellt. Aus insgesamt fünf von ihnen wurden etwa 1000 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Da die Tat einige Zeit in Anspruch genommen haben muss, hofft die Polizei auf Zeugen. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Salzhausen unter der Rufnummer 04172-986610 zu melden.

Tostedt - Wohnungseinbruchdiebstahl

In ein Haus in der Rosenstraße brachen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein. Die Täter hebelten an einer Terrassentür, bis diese aus dem Rahmen sprang und gelangten so in das Objekt. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Die Einbrecher entkamen unerkannt. Ob sie auch etwas gestohlen haben, steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Buchholz unter der Nummer 04181-2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell