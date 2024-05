POL-WL: PKW-Brand ++ Buchholz - 13-Jähriger durch Schläge und Tritte verletzt - Polizei sucht Zeugen ++ Winsen - Fahrraddieb bedrohte Zeugen

LK Harburg (ots) - Am heutigen Nachmittag gegen 17:30 Uhr werden durch mehrere Personen Schüsse in Neu Wulmstorf in der Kantstraße gemeldet. Am Ereignisort wird eine leicht verletzte Person festgestellt. Nach einer Fahndung kann eine verdächtige Person festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen die was zu diesem Sachverhalt beobachtet haben, sollen sich bitte bei der Polizei in Buchholz unter 04181-285 0 melden. Kontakt für Medienanfragen: Polizeiinspektion ...

