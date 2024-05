Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW-Aufbrecher ließen eigenen Wagen zurück - Polizei sucht Zeugen ++ Winsen/A 39 - Gemeinsame Schwerpunktkontrolle von Polizei, Zoll und Landkreis

Tostedt (ots)

PKW-Aufbrecher ließen eigenen Wagen zurück - Polizei sucht Zeugen

Heute, 29.5.2024, gegen kurz nach 2 Uhr, waren zwei noch unbekannte PKW-Aufbrecher in der Straße Unter den Linden unterwegs. Auf dem Parkplatz eines Hotels machten sie sich an einem dort abgestellten Wagen zu schaffen. Die Täter hatten gerade eine seitliche Fensterscheibe eingeschlagen und einen Werkzeugkoffer aus dem Inneren entnommen, als ein Zeuge hinzukam und die beiden aufschreckte. Sie sprangen zunächst in ihren eigenen Wagen und flüchteten damit in ein angrenzendes Wohngebiet. Dort ließen Sie den PKW zurück und flüchteten zu Fuß.

Die Polizei fahndete intensiv in dem betroffenen Gebiet. Die beiden Männer konnten jedoch entkommen. Der zurückgelassene Fluchtwagen wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst in Buchholz zu melden.

Winsen/A 39 - Gemeinsame Schwerpunktkontrolle von Polizei, Zoll und Landkreis

Am Dienstag, 28.5.2024, in der Zeit von 14 bis 22 Uhr, fand auf der A 39 eine Schwerpunktkontrolle zur Kriminalitätsverhütung und -Verfolgung auf der Autobahn statt. Insgesamt 40 Einsatzkräfte von Polizei, Zoll und Landkreis hatten auf dem Parkplatz Luhewiesen einen Kontrollort eingerichtet und dort umfassende Überprüfungen durchgeführt.

Insgesamt 168 Personen in 102 Fahrzeugen wurden kontrolliert. Neben mehreren Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsverstößen kam es auch in drei Fällen zur Untersagung der Weiterfahrt. Einem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, weil er im Verdacht stand, unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren zu sein. Zudem wurden mehrere Verfahren wegen Verstößen nach arbeitsrechtlichen Vorschriften eingeleitet.

