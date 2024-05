Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Kette geraubt - Polizei sucht Zeugen ++ Neu Wulmstorf - Motorrad gestohlen ++ Rosengarten/Sieversen - In Gegenverkehr gefahren

Buchholz (ots)

Kette geraubt - Polizei sucht Zeugen

Ein 14-Jähriger ist am Montag, 27.5.2024, von einer Gruppe Jugendlicher beraubt worden. Die Tat ereignete sich gegen 15 Uhr in dem Wäldchen zwischen Soltauer Straße und Am Radeland. Die Gruppe von etwa sechs Jugendlichen im Alter von 14-16 Jahren hatte den 14-jährigen zunächst aufgefordert, vom ZOB in Richtung des Wäldchens mitzugehen und dort seine Halskette und seine Gucci-Cap herauszugeben. Anschließend flüchteten die Jugendlichen mit ihrer Beute.

Im Zuge der Fahndung konnten ein 14- und ein 15-jähriger Beschuldigter identifiziert werden. Sie hatten zumindest die Basecap noch bei sich. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Ihre Smartphones wurden als Beweismittel beschlagnahmt.

Die Polizei sucht Zeugen, denen die Gruppe aufgefallen ist und die möglicherweise Angaben zu den weiteren Beteiligten machen können. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04181 2850.

Neu Wulmstorf - Motorrad gestohlen

In der Breslauer Straße haben Diebe in der Nacht zu Montag, 27.05.2024, ein Yamaha Motorrad NSR 1100 vom Parkplatz eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 22.30 und 10.45 Uhr. Der Wert der Maschine liegt bei rund 3.800 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Neu Wulmstorf, Telefon 040 33441990.

Rosengarten/Sieversen - In Gegenverkehr gefahren

Eine 77-jährige Frau hat gestern, 27.05.2024, auf der Rosengartenstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 12:15 Uhr war die Frau mit ihrem Fiat in Richtung B3 unterwegs. Aus noch unklarer Ursache geriet sie mit ihrem Wagen nach links in die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Ford Explorer eines 61-jährigen Mannes. Dieser hatte noch versucht, über den Gehweg auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß auch nicht mehr verhindern.

Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt. Der 61-jährige blieb nach erster Einschätzung unverletzt, kam aber vorsorglich zur weiteren Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 11.000 EUR. Sie wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell