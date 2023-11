POL-MFR: (1335) Schwer verletzter Mann in einem Parkhaus aufgefunden - Zeugen gesucht

Stein (ots) - In den Dienstagabendstunden (14.11.2023) brach eine zunächst unbekannte Person in einen Supermarkt in Stein (Lkrs. Fürth) ein. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West konnte einen dringend Tatverdächtigen festnehmen. Gegen 22.50 Uhr brach ein Unbekannter in einen Verbrauchermarkt im Spitzleitenweg ein und löste die Alarmanlage aus. Der Einbrecher hatte eine Scheibe eingeschlagen und sich so ...

mehr