POL-WL: Trunkenheitsfahrt ++ Tespe - Radfahrer überquerte Vorfahrtstraße - von Motorrad erfasst

Landkreis Harburg (ots) - A 261 - Brand eines Sattelzuges mit Vollsperrung und erheblichen Rückstau Am Freitagmittag geriet eine Sattelzugmaschine auf der A 261 Richtungsfahrbahn Bremen in Höhe der Anschlussstelle Tötensen in Brand. Die Fahrzeugführerin konnte das Fahrzeug selbstständig und unverletzt ...

mehr