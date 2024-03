Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Raub auf Jugendliche am Busbahnhof: Zeugen gesucht

Minden (ots)

(AB) Zwei Jugendliche wurden am Dienstagnachmittag Opfer eines Raubüberfalls am Busbahnhof in der Innenstadt. Dort wurden sie von einer sechsköpfigen Personengruppe angesprochen und anschließend ausgeraubt. Die Polizei bitte um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) warteten die Jugendlichen (beide 15) gegen 17.20 Uhr auf ihren Bus nach Lübbecke. Währenddessen kam eine Gruppe, bestehend aus fünf männlichen und einer weiblichen Person, auf die beiden zu und sprach sie an. Ein kräftig Gebauter sowie eine männliche Person dunklen Hauttyps hielten die Jungen danach fest und durchsuchten sie. Möglicherweise um die Opfer einzuschüchtern, gewährte ihnen einer der Täter den Blick auf sein Messer. Aus den Geldbörsen Beider entnahmen die Täter jeweils einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend entfernte sich die Gruppe mit ihrer Beute zu Fuß in Richtung Leiterstraße und dem dortigen Parkhaus.

Der erste der beiden Rädelsführer kann wie folgt beschrieben werden: Kräftige Statur, etwa 170cm groß, 16-18 Jahre alt, schwarzer Jacke mit der Aufschrift "Moncler". Der Zweite soll einen dunklen Hauttyp gehabt haben, ebenfalls 16-18 Jahre alt, 180-190cm groß und schlank, kurze schwarze Haare, bekleidet mit einer roten Jacke mit schwarzen Applikationen.

Die Ermittler bitten nun Zeugen, denen die Personengruppe vor oder nach der Tat im Bereich des ZOB aufgefallen ist und die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei unter (0571) 8866-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell