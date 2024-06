Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Motorroller gestohlen und beschädigt

Winsen (ots)

In der Nacht zu Montag, 3.6.2024, in der Zeit zwischen 18 und 8 Uhr, kam es in der Straße Im Stock zu einem Rollerdiebstahl. Unbekannte hatten den dort abgestellten Motorroller auf unbekannte Weise entfernt. Am Montag konnte das Fahrzeug beschädigt auf einem Spielplatz in der Innenstadt aufgefunden werden. Der Schaden beträgt rund 500 EUR.

Zeugen, die entsprechende Beobachtung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

