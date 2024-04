Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde - Zwei Einbrüche in Gewerbeobjekte

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.04.2024:

Edermünde

Einbruch in Autowerkstatt sowie in einen Fachhandel für Campingartikel

Tatzeit: Samstag, 13.04.2024, 18:15 Uhr bis Sonntag, 14.04.2024, 11:30 Uhr

Zwei Einbrüche in Gewerbebetriebe in der Frankfurter Straße in Edermünde-Holzhausen.

In gleich zwei Gewerbeobjekte sind unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag (13./14.04.2024) eingebrochen.

Zum einen verschafften sich unbekannte Täter über eine unverschlossene Terrassentür eines Werkstattgebäudes für Autoreparaturen unberechtigt Zutritt zum Gebäude. Wobei sie zuerst in die Büroräume und anschließend in die Werkstatthalle gelangten. Hier entwendeten die unbekannten Täter mehrere mechanische Werkzeuge im Wert von knapp einhundert Euro. Sachschaden ist hierbei nur in geringer Höhe entstanden.

Bei einem gegenüberliegenden Gewerbeobjekt für Campingausrüstung versuchten die unbekannten Täter vergeblich mehrere massive Türen sowie ein Fenster des Objektes aufzuhebeln. Schlussendlich schlugen die unbekannten Täter eine Fensterscheibe des Objektes ein und gelangten so in den Verkaufsraum beziehungsweise in den gesamten Innenbereich des Objektes. Hier wurden durch die unbekannten Täter alle Räumlichkeiten nach Wertgegenständen abgesucht. Insgesamt wurde ein Bargeldbetrag in mittlerer dreistelliger Höhe sowie Ware im Wert von circa 200,- EUR entwendet. Der Sachschaden wird in diesem Fall auf 10.000,- EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte über Telefon 05681774-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell