POL-HR: Schwalmstadt - Unbekannte entwenden Regenfallrohre

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 12.04.2024: Borken Tatzeit: Donnerstag, 11.04.2024, 17:00 Uhr bis Freitag, 12.04.2024, 06:30 Uhr Aus einem Bagger haben unbekannte Täter in der vergangenen Nacht etwa 300 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Baumaschine am Donnerstag gegen 17:00 Uhr in der Traufenstraße in Borken Singlis abgestellt. Am ...

mehr