FW-D: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus - Bewohnerin kann sich selber in Sicherheit bringen.

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 30. Januar 2024, 14.00 Uhr, Lohausener Dorfstraße, Lohausen

Am Dienstagmittag kam es auf der Lohausener Dorfstraße zu einem Küchenbrand. Eine Bewohnerin wurde verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr Düsseldorf beendet.

Um 14.00 Uhr informierte ein Anrufer die Feuerwehr Düsseldorf über einen Brand in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Lohausener Dorfstraße. Als die ersten Einsatzkräfte nach 4 Minuten an der Einsatzstelle eintrafen, stellten diese eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster im 1. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses fest. Umgehend entsandte der Einsatzleiter Einsatzkräfte in die betroffene Wohnung und ließ eine Drehleiter vor dem Gebäude positionieren. Da die Bewohnerin die Küchentür geschlossen hatte, war die Wohnung fast nicht verraucht. Der Brand beschränkte sich auf die Küche. Mit einem Löschrohr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Auch die Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen konnten schnell abgeschlossen werden. Die Bewohnerin wurde durch den Rettungsdienst der Landeshauptstadt versorgt und leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach circa einer Stunde kehrten die letzten der etwa 26 Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurück.

